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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Özgür Demirtaş'tan ilk yorum: Bu başlangıç sevindirici

21.12.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da döviz rezervleriyle ilgili ilk yorum geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmasını değerlendirdi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Merkez Bankası'nın rezervlerinin rekor kırmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Merkez Bankası
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