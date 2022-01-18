Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve gelecek olan verilerin etki alanı tartışmalar arasında yerini almaya başladı. MB Para Politikası Kurulu’nun

yapacağı toplantının sonrasında ne gibi konuların ve gelişmelerin gündeme geleceği de merakla bekleniyor.

2022 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın 2022 yılı içinde gerçekleştireceği diğer toplantı tarihleri ise belli oldu. Gözler yapılan son PPK toplantısında alına kararları da aradı. Merakla beklenen faiz oranları ve ilk PPK kararları bu hafta içinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantının zamanı, ele alınacak olan konular ve Ocak ayı faiz oranları beklenen açıklamalar arasında yer almakta. 2022 yılı Ocak ayı faiz kararı, araştırma konusu olarak gündemde yerini aldı. Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda alınan kararlar ev faiz oranı saat 14.00’te açıklanacak. Geçen yılın son PKK toplantısında alınan kararlar da günün en çok konuşulan ve araştırılan konuları arasında yer aldı. Son PKK toplantısında Merkez Bankası, politika faizi 100 baz puan indirilmişti. Böylece faiz oranı %15’ten %14’e düşürülmüştü.

Yayınlanan veriler ile Merkez Bankası’nın yıl içinde yapacağı diğer toplantı tarihleri de paylaşılmış oldu. İlk toplantının bu hafta yapılacağı belirlenen PPK toplantılarının devamı ise belirtilen tarihlerde gerçekleşecek.