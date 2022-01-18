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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

18.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayının ilk PPK toplantısı herkes tarafından merakla bekleniyor. Yılın ilk toplantısı olması ile gelecek olan açıklamalar ve Ocak ayı faiz oranları da gelecek olan açıklamalar arasında yerini alıyor. Peki piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Ocak ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve gelecek olan verilerin etki alanı tartışmalar arasında yerini almaya başladı. MB Para Politikası Kurulu’nun
yapacağı toplantının sonrasında ne gibi konuların ve gelişmelerin gündeme geleceği de merakla bekleniyor.

2022 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın 2022 yılı içinde gerçekleştireceği diğer toplantı tarihleri ise belli oldu. Gözler yapılan son PPK toplantısında alına kararları da aradı. Merakla beklenen faiz oranları ve ilk PPK kararları bu hafta içinde gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantının zamanı, ele alınacak olan konular ve Ocak ayı faiz oranları beklenen açıklamalar arasında yer almakta. 2022 yılı Ocak ayı faiz kararı, araştırma konusu olarak gündemde yerini aldı. Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda alınan kararlar ev faiz oranı saat 14.00’te açıklanacak. Geçen yılın son PKK toplantısında alınan kararlar da günün en çok konuşulan ve araştırılan konuları arasında yer aldı. Son PKK toplantısında Merkez Bankası, politika faizi 100 baz puan indirilmişti. Böylece faiz oranı %15’ten %14’e düşürülmüştü.
Yayınlanan veriler ile Merkez Bankası’nın yıl içinde yapacağı diğer toplantı tarihleri de paylaşılmış oldu. İlk toplantının bu hafta yapılacağı belirlenen PPK toplantılarının devamı ise belirtilen tarihlerde gerçekleşecek.
2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri ise şu şekilde açıklandı: Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: 20 Ocak 2022, 17 Şubat 2022, 17 Mart 2022, 14 Nisan 2022, 26 Mayıs 2022, 23 Haziran 2022, 21 Temmuz 2022, 18 Ağustos 2022, 22 Eylül 2022, 20 Ekim 2022, 24 Kasım 2022, 22 Aralık 2022. Açıklanan verilere göre Merkez Bankası’nın 2022 yılında yapacağı diğer PPK toplantı tarihleri de böylece netleştirilmiş oldu.
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TCMB
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