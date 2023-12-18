Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu ses getirmişti! '10 güne Allah kerim'

Deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir, bugünkü programında ilginç bir konuyu gündeme taşıdı! Cüneyt Özdemir'in ekibi mikrofonu aldı ve apartman görevlileriyle konuştu. 'Elimize mikrofonu aldık ve Sadık Abiler ile konuştuk' diyen Cüneyt Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili de 'Merkez Bankası başkanına bunları söyleten İstanbul bize neler yapmaz?' dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR 'SADIK ABİLERİ' BULDU, SOĞAN PATATES FİYATLARINI SORDU!

'Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu bir anlamda sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli git soğanın patatesin fiyatına bak diyor'

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