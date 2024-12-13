Mevduat faizleri güncellendi... oranlar değişti! 45 bin TL'nin getirisi görenleri şaşkına çevirdi

2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağının belli olmasına artık son üç toplantı kalmışken Dünya Gazetesi 13 yıldır TÜFE'ye göre asgari ücrete ne kadar zam geldiğini derledi. Peki 2011 yılından beri asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte cevabı...