Mevduat faizleri güncellendi... oranlar değişti! 45 bin TL'nin getirisi görenleri şaşkına çevirdi

Yatırımını faizden yana kullanmak isteyenlere son güncelleme. Faiz oranları değişti, 45 bin TL'nin getirisi belli oldu.
Asgari ücret için yüzde 25'lerden başlayan zam tahminleri sonrası 10 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Veda Işıkhan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. İlk toplantıda herhangi bir oran konuşulmazken 16 Aralık tarihinde yapılacak olan ikinci toplantıda zam oranının konuşulup konuşulmayacağı merak ediliyor.
2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağının belli olmasına artık son üç toplantı kalmışken Dünya Gazetesi 13 yıldır TÜFE'ye göre asgari ücrete ne kadar zam geldiğini derledi. Peki 2011 yılından beri asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte cevabı...
2011 yılında asgari ücret zam oranı yüzde 9,5
Yıl sonu TÜFE: yüzde 10,5
2012'de asgari ücret zam oranı yüzde 11,8 oldu
Yıl sonu TÜFE: yüzde 6,2
2013'te asgari ücret yıllık ortalama artış oranı yüzde 9,4
Yıl sonu TÜFE: yüzde 7,4
Okuyucu Yorumları 0 yorum