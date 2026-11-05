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Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak benzine büyük bir indirim göründüğü öğrenildi. İşte 5 Kasım 2026 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki değişimle beraber zaman zaman zam zaman zaman da indirim yaşanmaya devam ediyor. Son olarak benzinde yeni ve büyük bir indirim beklentisi oluştuğu öğrenildi. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 5 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 5 Kasım 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine büyük indirim göründü. Bu geceden geçerli 6 TL 8 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 KASIM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL
Motorin: 100.50 TL
LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL
Motorin: 100.30 TL
LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL
Motorin: 101.60 TL
LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL
Motorin: 101.90 TL
LPG: 50.70 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.52
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.54
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.59
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
51.44
Gazyağı
93.12
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim lpg fiyatları
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