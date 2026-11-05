Benzine dev indirim! 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki değişimle beraber zaman zaman zam zaman zaman da indirim yaşanmaya devam ediyor. Son olarak benzinde yeni ve büyük bir indirim beklentisi oluştuğu öğrenildi. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 5 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 5 Kasım 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine büyük indirim göründü. Bu geceden geçerli 6 TL 8 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 KASIM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL

Motorin: 100.50 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 100.30 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL

Motorin: 101.60 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 101.90 TL

LPG: 50.70 TL