MİİLİ PİYANGO SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI | Bilet numaranı gir, hangi numaraya hangi ikramiye kazandı gör! Yılbaşında 600 milyonluk büyük ikramiye ve kazanan numaralar (MPİ ONLINE SIRALI TAM LİSTE)

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları belli oldu. Yılbaşı akşamı için Milli Piyango bileti alanlar "Hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Hangi bilete ikramiye çıktı? 2025 milli piyango çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar neler? 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi hangi bilet kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2025 Milli Piyango Çekiliş Sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2024 gecesi noter huzurunda yapılan çekilişi canlı yayında takip ediyor. Aynı zamanda mynet.com.tr'de canlı olarak MPİ Online Çekişi Sonuçlarını takip edenler 2025 Milli Piyango Sonuç Sorgulama Ekranına bilet numaralarını girerek, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorguluyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte şu ana kadar ise 1.200 TL, 1.800 TL, 4.000 TL, 6.000 TL, 10.000 TL, 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 6.000.000 TL ve 60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklandı. İşte 2025 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranına göre kazanan numaralar...