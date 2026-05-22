Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu: 'Keyfi zam dönemi bitti'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, site aidatlarına ilişkin fiyat belirleme yetkisi kat maliklerine devredildi. Düzenleme, site yönetimlerinin keyfi kararlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Fahiş site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 14 farklı kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetim planı değişiklikleri için üçte iki çoğunluk şartı getirildiğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımlar atıldığını ifade etti. Düzenleme ile özellikle aidat tutarları konusunda site yönetimlerinin tek taraflı karar almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren 14 farklı kanunda ve 1 kanun hükmünde kararnamede düzenleme içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile fahiş site aidatlarına karşı site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi kat maliki vatandaşlara aktarıldı.

Düzenleme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

