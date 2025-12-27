Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı

‘EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEYREK BİLET OLUYOR’

Gezici bayi olan Nari Coşar da yaklaşık 20 yıldır seyyar Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek yılbaşı satışlarının bu yıl oldukça iyi gittiğini söyledi. Coşar, “Satışlarımız güzel gidiyor. Biletlerimiz bitti. En çok tercih edilen bilet çeyrek bilet oluyor. Gençten yaşlıya herkes çeyrek bilet alabiliyor, bu yüzden en çok o satılıyor” dedi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşlarda büyük heyecan yarattığını dile getiren Coşar, “ikramiyenin dağıtım garantili olması insanların güvenini artırdı. ‘Bu sefer mutlaka birine çıkacak’ diyorlar. Bir kişinin kazanması bile insanlar için yeterli oluyor, bu da talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.

