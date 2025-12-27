FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte zengin olma hayali kuran vatandaşlar Milli Piyango bayilerine koştu. Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon TL ve tamamının dağıtım garantili olması, biletlere olan ilgiyi artırdı. Bayiler, özellikle son günlere girildikçe satışların daha da artmasını bekliyor.

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı
Cansu Akalp

Yılbaşı yaklaşırken Kadıköy’de Milli Piyango bayilerinde hareketlilik arttı. Büyük ikramiyenin bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklanması hem sabit hem de gezici bayilerde yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık 18 yıldır Kadıköy’de Milli Piyango bayiliği yaptığını belirten Tuncay Karamehmetoğlu, bu yıl satışların geçen yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı G1

Dağıtım garantili rekor büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Karamehmetoğlu, “Geçen senelerde de satışlar güzeldi ama bu yıl biraz daha artış var. İnsanlar bileti bir umutla alıyor ve karşılığını bulmak istiyor. Son günlere yaklaştıkça satışların daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

‘İKRAMİYENİN TAMAMININ DAĞITILACAK OLMASI İLGİYİ ARTIRDI’

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı G2

En çok tercih edilen bilet türünün çeyrek bilet olduğunu belirten Karamehmetoğlu, yarım ve tam bilet satışlarının da düzenli şekilde devam ettiğini söyledi. Rekor ikramiyenin dağıtım garantili olmasının vatandaşlarda güven oluşturduğunu vurgulayan Karamehmetoğlu, “İkramiyenin tamamının dağıtılacak olması insanları daha rahat alıma yönlendiriyor. Kişiler daha çok güvenerek alıyorlar. Bize satış olarak yansıyor. Biz de bu konuda memnunuz. Televizyon reklamları ve görsellerle birlikte dağıtım garantisi ilgiyi daha da artırdı” ifadelerini kullandı.

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı G3

Satışların şu anda iyi gittiğini ifade eden Karamehmetoğlu, “İnşallah herkes aldığı biletin karşılığında bir mutluluk bulur. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve yeni bir başlangıç getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

‘ÇEYREK BİLETLER NEREDEYSE TÜKENDİ’

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı G4

Yaklaşık 10 yıldır gezici bayi olan Resul Zorba ise bu yıl taleplerin geçen yıllara göre çok daha yoğun olduğunu söyledi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Zorba, “Bu sene taleplerimiz çok arttı. Şu anda çeyrek biletler neredeyse tükenmiş durumda. Büyük ikramiye 800 milyon TL ve bu insanlar için büyük bir hayal. Biletlerimiz tükenmek üzeredir. Eğer geç kalan varsa da son biletlerini alsınlar” dedi.

‘EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEYREK BİLET OLUYOR’

Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı G5

Gezici bayi olan Nari Coşar da yaklaşık 20 yıldır seyyar Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek yılbaşı satışlarının bu yıl oldukça iyi gittiğini söyledi. Coşar, “Satışlarımız güzel gidiyor. Biletlerimiz bitti. En çok tercih edilen bilet çeyrek bilet oluyor. Gençten yaşlıya herkes çeyrek bilet alabiliyor, bu yüzden en çok o satılıyor” dedi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşlarda büyük heyecan yarattığını dile getiren Coşar, “ikramiyenin dağıtım garantili olması insanların güvenini artırdı. ‘Bu sefer mutlaka birine çıkacak’ diyorlar. Bir kişinin kazanması bile insanlar için yeterli oluyor, bu da talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşlarda büyük heyecan yarattığını dile getiren Coşar, “ikramiyenin dağıtım garantili olması insanların güvenini artırdı. ‘Bu sefer mutlaka birine çıkacak’ diyorlar. Bir kişinin kazanması bile insanlar için yeterli oluyor, bu da talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yeni yıl yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.