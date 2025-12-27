Milli Piyango bayilerinde 'bilet' yoğunluğu! En çok tercih edilen bilet açıklandı

Yılbaşı yaklaşırken Kadıköy’de Milli Piyango bayilerinde hareketlilik arttı. Büyük ikramiyenin bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklanması hem sabit hem de gezici bayilerde yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık 18 yıldır Kadıköy’de Milli Piyango bayiliği yaptığını belirten Tuncay Karamehmetoğlu, bu yıl satışların geçen yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.
Dağıtım garantili rekor büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Karamehmetoğlu, “Geçen senelerde de satışlar güzeldi ama bu yıl biraz daha artış var. İnsanlar bileti bir umutla alıyor ve karşılığını bulmak istiyor. Son günlere yaklaştıkça satışların daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.
En çok tercih edilen bilet türünün çeyrek bilet olduğunu belirten Karamehmetoğlu, yarım ve tam bilet satışlarının da düzenli şekilde devam ettiğini söyledi. Rekor ikramiyenin dağıtım garantili olmasının vatandaşlarda güven oluşturduğunu vurgulayan Karamehmetoğlu, “İkramiyenin tamamının dağıtılacak olması insanları daha rahat alıma yönlendiriyor. Kişiler daha çok güvenerek alıyorlar. Bize satış olarak yansıyor. Biz de bu konuda memnunuz. Televizyon reklamları ve görsellerle birlikte dağıtım garantisi ilgiyi daha da artırdı” ifadelerini kullandı.
Satışların şu anda iyi gittiğini ifade eden Karamehmetoğlu, “İnşallah herkes aldığı biletin karşılığında bir mutluluk bulur. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve yeni bir başlangıç getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Yaklaşık 10 yıldır gezici bayi olan Resul Zorba ise bu yıl taleplerin geçen yıllara göre çok daha yoğun olduğunu söyledi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Zorba, “Bu sene taleplerimiz çok arttı. Şu anda çeyrek biletler neredeyse tükenmiş durumda. Büyük ikramiye 800 milyon TL ve bu insanlar için büyük bir hayal. Biletlerimiz tükenmek üzeredir. Eğer geç kalan varsa da son biletlerini alsınlar” dedi.
Gezici bayi olan Nari Coşar da yaklaşık 20 yıldır seyyar Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek yılbaşı satışlarının bu yıl oldukça iyi gittiğini söyledi. Coşar, “Satışlarımız güzel gidiyor. Biletlerimiz bitti. En çok tercih edilen bilet çeyrek bilet oluyor. Gençten yaşlıya herkes çeyrek bilet alabiliyor, bu yüzden en çok o satılıyor” dedi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşlarda büyük heyecan yarattığını dile getiren Coşar, “ikramiyenin dağıtım garantili olması insanların güvenini artırdı. ‘Bu sefer mutlaka birine çıkacak’ diyorlar. Bir kişinin kazanması bile insanlar için yeterli oluyor, bu da talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.
