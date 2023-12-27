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Milyonlar beklerken sürpriz 'iptal' kararı! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı masada olacaktı... Yılın son Kabine Toplantısı ertelendi

27.12.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları için artık neredeyse saatler sayılırken gözler 2023 yılının son Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda milyonların beklediği 2024 asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları masada yer alması beklenirken 'sürpriz' bir gelişme yaşandı. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bugünkü Kabine Toplantısı iptal edildi.

Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor. Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumdaydı. Ancak gelen son dakika haberine göre Kabine Toplantısı iptal edildi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI MASADA OLACAKTI! İPTAL EDİLDİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MASADA OLACAKTI! İPTAL EDİLDİ

2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması bekleniyordu. 2024 asgari ücret zammı için bekleyen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişken, kritik toplantı iptal edildi.

Asgari ücret zamının masada olması beklenen toplantıs sonrası asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün, temayül yoklamalarına katılacağı ve yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleriyle ilgileneceği öğrenildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan, 2024 asgari ücret zammının bu hafta cuma gününe kadar açıklamayı ğlanladıklarını sözlerine eklemişti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

İptal olan toplantıda memur ve emeklilere 2024 yılında yapılacak maaş zammı da görüşülmesi de planlanıyordu.

İkinci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu.

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asgari ücret emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşı Kabine Toplantısı Zam
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