Milyonlar beklerken sürpriz 'iptal' kararı! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı masada olacaktı... Yılın son Kabine Toplantısı ertelendi

Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor. Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumdaydı. Ancak gelen son dakika haberine göre Kabine Toplantısı iptal edildi.



