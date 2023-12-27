Milyonlar beklerken sürpriz 'iptal' kararı! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı masada olacaktı... Yılın son Kabine Toplantısı ertelendi

Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor. Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumdaydı. Ancak gelen son dakika haberine göre Kabine Toplantısı iptal edildi.
2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması bekleniyordu. 2024 asgari ücret zammı için bekleyen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişken, kritik toplantı iptal edildi.
Asgari ücret zamının masada olması beklenen toplantıs sonrası asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün, temayül yoklamalarına katılacağı ve yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleriyle ilgileneceği öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Işıkhan, 2024 asgari ücret zammının bu hafta cuma gününe kadar açıklamayı ğlanladıklarını sözlerine eklemişti.
İptal olan toplantıda memur ve emeklilere 2024 yılında yapılacak maaş zammı da görüşülmesi de planlanıyordu.
İkinci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu.