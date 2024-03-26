Milyonlar bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliye zam açıklaması: "İkinci 6 ayda da...."

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir medeniyet birikimi ve bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla buralar yük olacak bölgeler değil, Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunacak bölgeler. İnşallah terör sonrası bu yeni yatırım ikliminde hem bölgemizin refahı artacak hem de bu bölgeden ülkemizin kalkınmasına, büyümesine daha fazla destek göreceğiz." diye konuştu.