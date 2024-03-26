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Milyonlar bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliye zam açıklaması: "İkinci 6 ayda da...."

26.03.2024 13:55
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Milyonlarca emeklinin gözü seçim öncesi seyyanen zam haberlerindeyken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları için yeni bir açıklama geldi. Emekliye maaşlarına zam geliyor mu? İşte detaylar...

Bayram ikramiyeleri ve maaş promosyonlarının belli olmasının ardından emeklilerin gözü kulağı yapılacak ek zam haberinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldığı programda maaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz vergide sadeleştirme yapacaklarını söyledi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

Yılmaz, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini değerlendiren Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu, istihdamın artmasının refahın topluma yayılması anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdiğini belirten Yılmaz istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Belediyelerin, yaşam kalitesini artırma, iş ve yatırım ortamını iyileştirme görevini yerine getirmesi gerektiğini de belirten Cevdet Yılmaz, bunun "ekonomik belediyecilik" anlamına geleceğini söyledi.

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir medeniyet birikimi ve bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla buralar yük olacak bölgeler değil, Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunacak bölgeler. İnşallah terör sonrası bu yeni yatırım ikliminde hem bölgemizin refahı artacak hem de bu bölgeden ülkemizin kalkınmasına, büyümesine daha fazla destek göreceğiz." diye konuştu.

Tüm Türkiye'de ve bölgede demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini, bu bağlantıların daha çok üretim alanları ve limanlara sağlanacağını, yolcudan ziyade yük taşımacılığına yönelik olacağını ifade eden Yılmaz, GAP ve DAP gibi projelerle sulamayı da artıracaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Zam istihdam büyüme destek emekli
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