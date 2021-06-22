Milyonlar borç yükünden kurtuluyor! 33 bin TL yerine 6 bin TL

Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a dek başvurarak artırım hükümlerinden faydalanabilecekler. Yüz binlerce esnafa nefes aldıracak hamlelerin haberi paylaşıldı. Basit usulde vergilendirilen kuaför, berber, tuhafiyeci, tesisatçı, tamirci ve terzilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 bin esnaf, yapılandırma yasası ile borç yükünden kurtulacak.

Milyonlar borç yükünden kurtuluyor!

Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a dek başvuruda bulunarak, artırım hükümlerinden faydalanabilecekler.

6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR Basit usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017 yılında beyan ettiği gelir vergisi matrahı 35 bin Türk lirası.

Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden faydalanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruda bulunuyor.

Mükellefin artırım sebebiyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 Türk lirası olacak.