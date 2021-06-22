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  4. Milyonlar borç yükünden kurtuluyor! 33 bin TL yerine 6 bin TL

Milyonlar borç yükünden kurtuluyor! 33 bin TL yerine 6 bin TL

22.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basit usulde vergilendirilen kuaför, berber, tuhafiyeci, tesisatçı, tamirci ve terzilerin de aralarında bulunduğu binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı ile ilgili bir dizi kolaylık tanındı. Sene sonunda yapılacak düzenleme ile birlikte gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan yüzbinlerce esnaf, yapılandırma yasası ile birlikte borç yükünden de kurtulmuş olacak.

Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a dek başvurarak artırım hükümlerinden faydalanabilecekler. Yüz binlerce esnafa nefes aldıracak hamlelerin haberi paylaşıldı. Basit usulde vergilendirilen kuaför, berber, tuhafiyeci, tesisatçı, tamirci ve terzilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 bin esnaf, yapılandırma yasası ile borç yükünden kurtulacak.

Milyonlar borç yükünden kurtuluyor!

Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a dek başvuruda bulunarak, artırım hükümlerinden faydalanabilecekler.

6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR

6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR
Basit usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017 yılında beyan ettiği gelir vergisi matrahı 35 bin Türk lirası.
Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden faydalanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruda bulunuyor.
Mükellefin artırım sebebiyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 Türk lirası olacak.
Bu vergi 6 taksit şeklinde de yatırılabilecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi hâlinde, her idareye farklı farklı başvuruda bulunabilecek.
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