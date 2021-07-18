Milyonlara müjde! KDV indirimi geliyor…

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de nüfus ve ekonomik aktivitenin deprem riski yüksek şehirlerde yoğunlaştığı bilgisine yer verildi. Depreme dirençli kent planlaması yapılması talep edildi. Komisyon raporunda 6.7 milyon riskli yapının dönüşümünde kentsel dönüşüm modeli detaylı olarak ele alındı. Finansman sorunu başta olmak üzere tespit ve öneriler sıralandı.

KDV indirimi geliyor! İşte ayrıntılar...

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi için mülk sahiplerine verilen faiz desteği oranı ile kredi miktarı yükseltilmeli, vadeler uzatılmalı. Faiz desteği; Merkez Bankası tarafından hesaplanan konut kredilerine uygulanan ortalama faiz oranının yüzde 50'si esas alınarak belirlenmeli.

Kentsel dönüşüm için faiz destekli kredi kullandıracak bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılacak protokollerde kredi ödemelerinin, yapılan işin ilerleme oranlarını ve maliyetlerini gösteren pursantaj cetveline göre işi yürüten yüklenici firmaya hakediş bazında yapılmasını sağlayacak düzenleme hayata geçirilmeli.

KDV İNDİRİMİ Kentsel dönüşümde maliyetin düşmesine neden olan yenilikler içeren yerli ve hafif yapı malzemelerinin kullanılmasını teşvik edecek şekilde KDV indirimi yapılmalı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kentsel yenileme ve iyileştirme projelerinde kullanılmak için tasarlanan Vergi Artışına Dayalı Finansman Yöntemi (Tax Increment Financing-TIF) kentsel dönüşüme kaynak sağlamaya yönelik alternatif yöntemler arasında ele alınmalı.