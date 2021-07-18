FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlara müjde! KDV indirimi geliyor…

Milyonlara müjde! KDV indirimi geliyor…

18.07.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem raporu TBMM'ye sunuldu. Söz konusu raporda başta İstanbul olmak üzere deprem riski altında olan şehirlere göçün durdurulması ve kırsal bölgelere dönüşün canlandırılmasına ilişkin konular yer aldı. Öte yandan imar değer artışının kentsel dönüşüme harcanması gibi öneriler getirilirken raporda faiz desteği ve KDV indirimine ilişkin tavsiyeler de yer aldı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de nüfus ve ekonomik aktivitenin deprem riski yüksek şehirlerde yoğunlaştığı bilgisine yer verildi. Depreme dirençli kent planlaması yapılması talep edildi. Komisyon raporunda 6.7 milyon riskli yapının dönüşümünde kentsel dönüşüm modeli detaylı olarak ele alındı. Finansman sorunu başta olmak üzere tespit ve öneriler sıralandı.

KDV indirimi geliyor! İşte ayrıntılar...

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi için mülk sahiplerine verilen faiz desteği oranı ile kredi miktarı yükseltilmeli, vadeler uzatılmalı. Faiz desteği; Merkez Bankası tarafından hesaplanan konut kredilerine uygulanan ortalama faiz oranının yüzde 50'si esas alınarak belirlenmeli.
Kentsel dönüşüm için faiz destekli kredi kullandıracak bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılacak protokollerde kredi ödemelerinin, yapılan işin ilerleme oranlarını ve maliyetlerini gösteren pursantaj cetveline göre işi yürüten yüklenici firmaya hakediş bazında yapılmasını sağlayacak düzenleme hayata geçirilmeli.

KDV İNDİRİMİ

KDV İNDİRİMİ
Kentsel dönüşümde maliyetin düşmesine neden olan yenilikler içeren yerli ve hafif yapı malzemelerinin kullanılmasını teşvik edecek şekilde KDV indirimi yapılmalı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kentsel yenileme ve iyileştirme projelerinde kullanılmak için tasarlanan Vergi Artışına Dayalı Finansman Yöntemi (Tax Increment Financing-TIF) kentsel dönüşüme kaynak sağlamaya yönelik alternatif yöntemler arasında ele alınmalı.
Bu finansman yöntemi ile bir bölgede altyapı projelerinin (metro, hafif raylı sistem vb.) yanında üstyapı (rekreasyon, park) ve benzeri kamu projeleri nedeniyle değer artışının görülmesi durumunda değer artışı üzerinden pay alınarak kentsel dönüşümün finansmanında kullanılması sağlanmalı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bağ-Kur'lular dikkat! 1234 TL öde, emekli ol!

Bağ-Kur'lular dikkat! 1234 TL öde, emekli ol!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.