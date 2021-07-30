Milyonlara müjde! Zam geldi, 1.750 TL...

Milyonların beklediği emekli, dul ve yetim aylıkları ile ilgili karar belli oldu. İstedikleri bankalara hesaplarını taşıyan emekliler için TEB, Garanti BBVA ve Vakıfbank gibi bankalar çeşitli promosyonlar düzenleyerek birbirleriyle yarıştı. Fırsattan, yeni emekliler de yararlanabiliyor. İşte bankaların promosyonları ile ilgili yeni detaylar…

Milyonlara müjde!

Bankalar, milyonlarca emekli için SGK ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek promosyon alıyor.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için de promosyon fırsatı devam ediyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de bu fırsattan yararlanıyor.

Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira promosyon ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.