Milyonlarca emekli gün sayıyor, ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte maaşların ödeneceği tarih!

Emekliye ek zam düzenlemesi son dakika gelişmeleri milyonlarca Bağ-Kur SSK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Meclis SSK Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesi için onayı verdi. Zam oranları tüm herkes için yüzde 49,25’te eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10.000 liraya yükseldi.

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 11,68’lik ek zam düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Maaş farkları ise Resmi Gazete’nin ardından 1 hafta içinde hesaplarda olacak.



