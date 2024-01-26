Milyonlarca emekli gün sayıyor, ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte maaşların ödeneceği tarih!

Emekliye ek zam düzenlemesi son dakika gelişmeleri milyonlarca Bağ-Kur SSK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Meclis SSK Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesi için onayı verdi. Zam oranları tüm herkes için yüzde 49,25’te eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10.000 liraya yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 11,68’lik ek zam düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Maaş farkları ise Resmi Gazete’nin ardından 1 hafta içinde hesaplarda olacak.
Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.
Yeni zamla kök maaş hesabı bir kez daha değişti. Emekli zamlı aylığını ne zaman alacak? İşte yanıtı...
Yüzde 49. zamma göre yeniden hesaplama yapılacak. Emekliye ek zam maddesi Meclis'ten geçti. Zam oranı da kök maaş hesabı bir kez daha değişti.
Milyonlar yeni maaşlarına kavuşmak için artık gün sayıyor. 7500 lira emekli aylığı alan kişi sayısı 4.9 milyon kişi.
SSK ve Bağkur emeklisi 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 49.25 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya yüksetildi. Yeni zamlar kök maaş hesabını nasıl değiştirdi.