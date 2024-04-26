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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerine zam talebi! Meclis'te kanun teklifi verildi... 'En az asgari ücret tutarında...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 13:34
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Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi seyyanen zam hayalleri suya düştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasıyla kapıları kapattı. Kurban Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik Meclis'e kanun teklifi verildi.

Seyyanen zam kapısı temmuza kadar kapanan emeklilerin gözü yaklaşan bayram ikramiyelerinde. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere verilen 3 bin liralık bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında artırılması için kanun teklifi verdi.

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Ekonomim'de yer alan habere göre, Gürer, emeklilere verilecek 3 bin TL tutarındaki bayram ikramiye tutarının, ekonomik kriz ortamında çok düşük kaldığını ve Kurban Bayramı’nda olsun emeklilerin rahat bir bayram süreci geçirmeleri ve kurban alacak maddi imkanın sağlanması için bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret tutarında olması için Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Gürer, ''Bayram ikramiyesi ile 3 kilo pirzola alınıyor. Kurbanlık koyun alınabilmesi için bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Bayramda olsun emekli yüzünü güldürün.” diye konuştu.

Gürer şunları kaydetti:

''Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, özellikle Ramazan ve Kurban Bayram’larında, ekonomik kaygılardan uzak bir bayram geçirmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır."

"Ancak, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı için belirlenen 3 bin TL gibi düşük bir ikramiye miktarı kabul edilemez bir durumdur."

"Zira, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğu bir dönemde ve ekonomik krizin etkilerinin arttığı bir ortamda, birçok emeklinin kurbanlık alabilme olasılığı ortadan kalkmıştır."

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emekli maaşı Zam kanun teklifi Bayram ikramiyesi seyyanen zam
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