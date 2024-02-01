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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Gözler hesaplarda, emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Uzmanlar yanıtladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.02.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu.SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, neden yatmadı? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yüzde 11.68’lik zam farkı için şubat ayının ilk haftasını işaret etti.

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararında. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ile Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ek zam ödemelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İşte detaylar...

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Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz , “Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren önemli maddelerin de bulunduğu ilgili yasa Meclis sürecinden geçmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacaktır" dedi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayının ilk haftasında ödeneceğini tahmin etmekteyim. Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’ın da bu yönde beyanatları mevcuttur.”

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da ek zamların Meclis'te yasalaştığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla hesaplara yatacaktır. Emekliler ocak ayında maaş zam farklarını alamadılar" diye konuştu. Bayram şunları kaydetti:

"Şubat ayında ise hem yüzde 49.25’lik zammı alacaklar hem de alamadıkları yüzde 11.68’lik zam farkını alacaklar. Ek ödemeler şubat ayı itibarıyla yapılacaktır. İlave ödemeler maaş dönemi beklenmeksizin yatırılır."

"Zamlı kök maaşları 10 bin TL’nin altında kalanların maaşları 10 bin TL’ye tamamlandı. Kök maaş ile en düşük emekli maaşına bir düzenleme yapılması gerekiyor. Kök maaşlar en düşük emekli maaşına eşitlenmelidir."

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