Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Gözler hesaplarda, emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Uzmanlar yanıtladı

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararında. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ile Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ek zam ödemelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İşte detaylar...

