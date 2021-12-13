Son Dakika: Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücrette! Asgari ücrette kader günü

Herkesin merakla beklediği asgari ücret bugün belli oluyor. İlk üç toplantıda anlaşmaya varılamayan asgari ücretin, yapılacak son toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Kritik asgari ücret toplantısı öncesi TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu duyurdu.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINA BAKANLIK EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün yapacak. TİSK ev sahipliğinde yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka.İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

TİSK'TEN AÇIKLAMA: 3500 TL'Yİ GEÇTİK TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sundukları teklifin 3 bin 500 lirayı geçtiğini söyledi. Akkol, "İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.