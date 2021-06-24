Milyonlarca işletme nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor…

İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren düzenlemelerle nefes aldı. Bu düzenlemelerin detayları da netleşmeye başladı. Yapılandırma yasası ile birlikte 2016-2020 yılları arasında öngörülen matrah artırımı başvurusunda bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek.

Milyonlarca işletme nefes alacak!

Dava safhasındaki kesinleşmiş alacaklar ise yapılandırılırken, bu doğrultuda hesaplanan vergiler 2’şer aylık dönemlerde 6 eşit taksitle ödenecek.

Yasa vatandaşlara ve işletmelere yeni bir sayfa açma imkânı tanıyacak.

DEMİR ÇİMENTO BİLDİRİLECEK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu durumda kayıtlarda olmayan teçhizat, makine, demirbaş, emtia kayıtlarını fiili duruma uygun şekle getirme imkânı tanınıyor.

İnşaat işletmeleri ise varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazlarıyla üretimde kullandıkları çimento, demir, tuğla gibi ilk madde, malzeme ya da yarı mamullerini de bildirebilecek.