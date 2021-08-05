Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Memur sendikaları tarafından ilk önce 600 TL seyyanen zam talebi geldi. Sonrasında 2022 için yüzde 21 zam, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi. Sendikaların maaşlarla ilişkin genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler gündeme geliyor.

Yeni maaşlar ne zaman belli olacak?

Asıl pazarlıkların 12 Ağustos'un ardından başlayacağı öngörülüyor. Bunun sebebi ise bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar söz konusu teklif üzerinden başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Toplu sözleşmeler yaklaşık 700 bin kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşmelerin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini yapmış, hükümet de önerisini sunmuştu. Hükümetin yeniden teklif yapması bekleniyor. Bu teklif üzerine görüşmeler sürecek.

Kimleri ilgilendiriyor? * 700 binden fazla kamu işçisi * 4 milyona yakın memur * 2 milyondan fazla memur emeklisi

Memurların talepleri * 600 TL seyyanen zam * 2022 için yüzde 21 zam * 2023 için yüzde 17 zam