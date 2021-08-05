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Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

05.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözleri maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Maaşlara yüzde 21 zam talebi geldi ve 600 TL zam yapılması gündemde. 2 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantı ile zam pazarlığı başladı. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emekli zam pazarlığından alınacak sonucu merakla bekliyor.

Memur sendikaları tarafından ilk önce 600 TL seyyanen zam talebi geldi. Sonrasında 2022 için yüzde 21 zam, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi. Sendikaların maaşlarla ilişkin genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler gündeme geliyor.

Yeni maaşlar ne zaman belli olacak?

Asıl pazarlıkların 12 Ağustos'un ardından başlayacağı öngörülüyor. Bunun sebebi ise bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar söz konusu teklif üzerinden başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Toplu sözleşmeler yaklaşık 700 bin kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşmelerin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini yapmış, hükümet de önerisini sunmuştu. Hükümetin yeniden teklif yapması bekleniyor. Bu teklif üzerine görüşmeler sürecek.

Kimleri ilgilendiriyor?

Kimleri ilgilendiriyor?
* 700 binden fazla kamu işçisi * 4 milyona yakın memur * 2 milyondan fazla memur emeklisi

Memurların talepleri

Memurların talepleri
* 600 TL seyyanen zam * 2022 için yüzde 21 zam * 2023 için yüzde 17 zam

İşçilerin talepleri

İşçilerin talepleri
* Taban brüt maaş: 4.800 TL * İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı * 2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam
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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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