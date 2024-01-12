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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafik sigortasında şubat ayı artışları belli oldu

12.01.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu. Trafik sigortası baz primlerinde şubat ayında da yüzde 10 artış olacak.

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi şubat ayı rakamını açıkladı.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı karara göre, 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler 2024 yılı Şubat ayı için de yüzde 10 artırılacak.

Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Genelge hükümleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

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