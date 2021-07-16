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Milyonları ilgilendiriyor: 2 yıl daha uzatıldı! 55,9 milyar liralık borca yapılandırma

16.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişinin geçim sıkıntısı çekmesine neden oldu. Geçimini sağlayabilmek adına kredi çekenler için güzel haber dün geldi. Cumhurbaşkanı, kredi borcu olanlar için ödeme kolaylığı sağlayacak bir karara imza attı.

Pandemi döneminde pek çok kişi geçimini sağlamak veya işletmesini ayakta tutabilmek için bankaların yolunu tuttu. Ancak pek çok kişi yüksek faizler nedeniyle bankalara kredilerin geri ödemesini yapmakta zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla bu kişilere kolaylık sağlandı. Kredi borcu olan ve ödeme güçlüğü çeken pek çok kişi bu fırsat ile borçlarından kurtulabilecek. İşte kararın detayları…

Kredi borcu ödeme süreleri değişti

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi ile ilgili değişikliğe gidildi. Bu değişiklik ile ödemeler iki yıl daha uzatıldı.
202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Bu yapılandırmayla, borcu olan firmaların kullandığı kredileri geri ödeyebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri amaçlanıyor.

ÇERÇEVE ANLAŞMALARLA BELİRLENİYOR

ÇERÇEVE ANLAŞMALARLA BELİRLENİYOR
Uygulaması süresinin iki yıl uzatılmasına yönelik karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 25 milyon lira ve üzerinde borcu olan 202 firma alındı ve bunların 55.6 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Yine 25 milyon liradan az kredi borcu olan 28 firmayla da 323 milyon liralık borcu için yapılandırma amacıyla sözleşme imzalandı.

BDDK YÖNETMELİĞE YENİ HÜKÜMLER EKLEDİ

BDDK YÖNETMELİĞE YENİ HÜKÜMLER EKLEDİ
BDDK, sorunlu alacakların çözümlenmesi, kredi tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin iki yeni rehber yayınladı. Kredilerin sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterleri yazılı hale getirilerek denetime hazır bulundurulma zorunluluğu getirildi.
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Cumhurbaşkanı
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