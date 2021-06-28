Milyonları ilgilendiriyor! İşte işsiz kaldığınızda sahip olduğunuz haklar...

Çalışan bireylerin genel sağlık sigortası ve primlerini işverenleri öder. Emekli ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanır. Öte yandan işten çıkanlar ve eşlerinin sayesinde sağlık hizmeti alan vatandaşlar da eşlerinin ölümü gibi bir durum söz konusu olduğunda bir süre boyunca sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor. Genel sağlık sigortası primi sabitlendiği için gelir testi sadece primin kim tarafından verileceğini tespit etmek amacıyla yapılmaya başlandı.

İşsiz kalan bireylerin hakları nelerdir?

Eğer vatandaşın sosyal güvencesi yoksa ve 2021 yılı için yaşamakta olduğu hanede kişi başına düşen gelir 1192.5 TL'den fazla değilse söz konusu kişinin primi devlet tarafından ödenmekte.

Ancak eğer ki gelir belirtilen miktardan çok ise, sosyal güvencesi olmayan kişi 107.33 TL prim öder. Bazı hallerde prim ödemesi hemen yapılmak zorunda değil.

Çalışan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanır çünkü genel sağlık sigortaları işveren tarafından ödenir. Ancak bu kişiler işini kaybettiğinde genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam etmek için gelir testi yaptırmalı veya kendi primlerini ödemeli.

İŞSİZLİK SİGORTASI İşsiz kaldıysanız ancak son 3 senede en az 600 prim ödemeniz varsa işsizlik sigortasından aylık alabilirsiniz. Bu nedenle genel sağlık sigortası primini ödemek veya gelir testi yaptırmak gibi bir durumunuz yoktur.