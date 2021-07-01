Milyonları ilgilendiriyor! Küçük tasarruflarla emeklilikte ikinci gelir fırsatı! 18 yaş altı çocuklar için de geçerli...

45 yaşının altındaki sigortalılar için BES ile milyonlarca sigortalının küçük tasarruflarla emeklilik zamanlarında ikinci gelir şansı olacak. 2000 senesinde sosyal güvenlik sistemine kademeli emeklilik yaşı getirilmişti. Buna göre 9 Eylül 1999 ile 2008 arasında işe giren vatandaşlar için 7 bin, kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş koşulu vardır.

Emeklilikte ikinci gelir fırsatı

İşe girişi belirtilen tarihlerde olanlar 60 yaşını veya 7 bin prim gününü doldurmadan evvel BES'ten emekli olabilir. 9 Eylül 1999 tarihinin ardından ilk kez sigortalı işe girenler iş hayatının sürdüğü sırada BES'ten emekli olabilir.

Bunun ardından sigortalı, sosyal güvenlik sisteminden de emekli olduğu zaman iki maaş alacak. Hiçbir yatırım aracına gerek duyulmayacak. Yatırılan her para, devlet tarafından sağlanan yüzde 25 katkı payı ile tasarrufların çoğalmasına neden olacak.

Daha sonra sosyal güvenlik sisteminden de emekli olduğunda iki maaşa kavuşabilecek.

Üstelik hiçbir yatırım aracında olmayan her yatırdığınız paraya devletin verdiği yüzde 25'lik katkı payı da tasarruflarınızın çoğalmasını sağlayacak.