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Milyonları ilgilendiriyor! Vergilere düzenleme gelecek mi, KDV oranları artacak mı?

16.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Milyonları ilgilendiren vergilere düzenleme mi gelecek, 2024 yılında katma değer vergisi oranlarında artış yaşanacak mı, bütçe gelir rakamları ne diyor?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek verildi. Milyonları ilgilendiren vergilere düzenleme mi gelecek, 2024 yılında katma değer vergisi oranlarında artış yaşanacak mı? HaberTürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas Para Gündem programında KDV oranlarında değişiklik olabileceğini kaydetti. HaberTürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç da "Yüzde 20, 25 olmamakla birlikte bazı kalemlerde yükseltileceğini anladım ben" yorumunu yaptı.

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KDV oranları artacak mı?

2024 yılında katma değer vergisi genel oranları artacak mı? HaberTürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Bütçenin gelir tarafına baktım, seninle konuştuğumuz bir KDV konusu vardı. 2024'te ne olur? Açıkçası 2024'te bizim ya KDV'de bir performans artışı yapacağız ya da ciddi şekilde KDV'de farklı şeylerini görebiliriz gibi bir his doğdu içime. Oranlar yükseliyor. En az 3 puanlık artış var" dedi.

HaberTürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç, "O konuyu sayın Yılmaz'a da sorduk vergiyi. Söylediği şey şuydu, 'vergiler daha da artacak'. Bak yeni vergi demiyorum, '2023'e göre vergiler daha da artacak' dedi. KDV tarafında diye mi sorduk doğal olarak. Tahsilat tarafını diyor. 'Kurumlar ve gelir vergisiyle ilgili asıl amacımız oradaki vergilerin tahsilatı. Oranlarla ilgili bir şey söylemiyorum' dedi. Kurumlar ve gelirler vergisinde bir değişiklik yapmayacaklar anladığım kadarıyla. Bunların tahsilatı konusunda düzenlemeler gelebilir. Vergi gelirleri artacak demek. Yeni vergiler demiyorum." ifadesini kullandı.

Barlas da, "Sayın Cevdet Yılmaz şunu anlatmaya çalışıyor, ben oran artırmayacağım ama... Zaten artıracağını arttırdı hükümet geçen Temmuz'da biliyorsun. 8 olanlar 10, 18 olanlar 20 oldu. KDV bu. Bir yıldan öbür yıla Kurumlar Vergisi'ni, Gelir Vergisi'ni mi patlatacağız. Böyle bir şeyden bahsetmiyor sayın Cevdet Yılmaz. Hep şikayet ettiğimiz konular var ya. Dolaylı vergiler çok fazla diye. ÖTV'si, KDV'si... Biz gelirden vergi alacağız demek istiyor. Bunlar geleceğe dönük bir temenni. Yoksa gelecek sene yine Kurumlar Vergisi'nden değil daha çok KDV'den vergi toplayacağız. Üçte biri KDV zaten. Zaten oranlar arttırıldı. Bu oranların 20'den 25'e çıkmasını beklemiyorum ama ithalatta da bazı ek vergiler getirildi KDV ile ilgili. Ama KDV'si düşük olan alanlarda ek bir vergi gelir mi gelmez mi merak ediyorum. En az bütçede 3 puanlık bir KDV tahsilatı artışı var." diye konuştu.

Saraç, "20, 25 olmamakla birlikte bazı kalemlerde yükseltileceğini anladım ben." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Tuvalet kağıdının KDV'si neden yüzde 20? Bunlar yüksek... Böyle ben de artırırım vergi gelirlerini. Burada oturmuşuz iki puanlık emekli zammın artışını konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KDV vergi hesaplama oran
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