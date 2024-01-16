Milyonları ilgilendiriyor! Vergilere düzenleme gelecek mi, KDV oranları artacak mı?

Barlas da, "Sayın Cevdet Yılmaz şunu anlatmaya çalışıyor, ben oran artırmayacağım ama... Zaten artıracağını arttırdı hükümet geçen Temmuz'da biliyorsun. 8 olanlar 10, 18 olanlar 20 oldu. KDV bu. Bir yıldan öbür yıla Kurumlar Vergisi'ni, Gelir Vergisi'ni mi patlatacağız. Böyle bir şeyden bahsetmiyor sayın Cevdet Yılmaz. Hep şikayet ettiğimiz konular var ya. Dolaylı vergiler çok fazla diye. ÖTV'si, KDV'si... Biz gelirden vergi alacağız demek istiyor. Bunlar geleceğe dönük bir temenni. Yoksa gelecek sene yine Kurumlar Vergisi'nden değil daha çok KDV'den vergi toplayacağız. Üçte biri KDV zaten. Zaten oranlar arttırıldı. Bu oranların 20'den 25'e çıkmasını beklemiyorum ama ithalatta da bazı ek vergiler getirildi KDV ile ilgili. Ama KDV'si düşük olan alanlarda ek bir vergi gelir mi gelmez mi merak ediyorum. En az bütçede 3 puanlık bir KDV tahsilatı artışı var." diye konuştu.