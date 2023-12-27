Milyonları etkileyecek yeni asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti! Maaşlar, borçlar, ödenekler, yapılandırmalar...

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLARI

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.