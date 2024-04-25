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Mirasta bu uygulamaya dikkat! 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 09:30
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Anne - babasından miras kalanlar dikkat! Mirasını tüm çocuklarına eşit tapu bırakmayan anne ve babaların kararı mahkemeden dönecek. 50 yıl geçse de evinizden olabilirsiniz! İşte ayrıntılar...

Türkiye'de mahkemelerde görülen davaların önemli bir bölümünü miras tartışmaları oluşturuyor. Anlaşmazlıkları çözmek için de belirli zamanlarda miras hukukunda yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor. Zamanaşımı olmayan bu davalarda eşit bölüşülmeyen taşınmaz varsa elinizdekini kaybedebilirsiniz

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Ekonomim'de yer alan habere göre, birçok ebeveyn, çocukları ile olan farklı ilişkilerini miras kararlarına da yansıtıyor ve mal varlıklarını evlatları arasında farklı oranlarda paylaştırıyor.

Bu konuya ilişkin son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte miras hukukunda yeni uygulamalara gidilirken, taşınmazlarını çocukları arasında eşit pay etmeyen anne ve babalar için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler kendilerine ait olan mülklerin tapusunu, istedikleri evlatlarına devredebilme hakkına sahip. Bu nedenle bir anne ya da babanın, evlatlarının arasında eşit olmayacak şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmamakta.

Ancak, söz konusu mülkleri miras bırakan anne ya da babanın vefatından sonra durumlar değişiyor. Bu tür miras davalarında zamanaşımı olmaması nedeniyle, söz konusu devir işleminin üzerinden uzun süre geçmiş olsa da anne ya da babanın vefatı halinde miras, yeniden tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmek zorunda.

Bu nedenle söz konusu uygulamadan kaçmak için bazı evlatlar, anne ya da babaları hayattayken üzerlerine aldıkları taşınmazları satma yoluna gidebiliyor. Böyle bir durumda ise vefat sonrasında mahkeme, satıştan elde edilen gelirden kardeşlere herhangi bir pay verilmesini öngörmemekte.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme dava miras düzenleme kardeş
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