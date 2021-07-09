Mor gömlekten pantolona kadar, Adnan Oktar'ın eşyaları satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi. Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı.

Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor.