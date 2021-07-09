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  4. Mor gömlekten pantolona kadar, Adnan Oktar'ın eşyaları satışa çıktı

Mor gömlekten pantolona kadar, Adnan Oktar'ın eşyaları satışa çıktı

09.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi. Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı.

Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor.

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ADNAN OKTAR'IN EŞYALARI SATIŞTA

Adnan Oktar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. TMSF, Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı.
TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi.
Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı.
Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor.
Verilen tekliflerin muhammen bedelin üstünde olduğu öğrenildi.
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