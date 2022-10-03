FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 3 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları! 3 Ekim 2022 Pazartesi

MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 3 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları! 3 Ekim 2022 Pazartesi

03.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı, birkaç gün önce Twitter ve Instagram'daki 'zam' iddialarının ardından araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu ama indirim yapılmadığı gibi yeni bir zam için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. Peki, 3 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? İşte 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddiaları sonrası merak edildi. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 3 Ekim motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fakat henüz yeni bir zam açıklaması yapılmadı.

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 3 EKİM 2022

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 3 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin son dakika Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.