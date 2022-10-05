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MOTORİNE ZAM! 5 Ekim motorin ne kadar? Benzin kaç TL? 5 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

05.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine zam iddialarının ardından akaryakıt fiyatları 5 Ekim 2022 Çarşamba günü itibarıyla değişti. Vatandaşın gündeminde önemli bir yeri olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin bu yeni gelişme sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 5 Ekim motorin fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

Motorin ve benzine zam yapıldı. Araç sahipleri bu gelişmenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 5 Ekim motorin ne kadar? Benzin kaç TL? İşte 5 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

5 EKİM MOTORİN NE KADAR?

Fed faiz kararı ve resesyon endişeleriyle 4 haftadır düşüşünü sürdüren brent petrol fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyordu.
Motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklenirken araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine zam geldi.

İSTANBUL'DE MOTPORİN VE BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İSTANBUL'DE MOTPORİN VE BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin: 19.86 TL

Motorin: 24.17 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 19.99 TL

Motorin: 24.28 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENİZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENİZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
Benzin: 19.96 TL

Motorin: 24.31 TL
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