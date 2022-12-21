Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 oranı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı

Son dakika: Harç, vergi, ceza gibi kalemlerdeki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranının yüzde 122'yi geçmesi ile araç sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyordu. Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 oranları resmen duyuruldu. MTV'de 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 50 düşürme yetkisini kullandığı görüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

MTV ZAMMI YARI YARIYA DÜŞTÜ

MTV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 122,9 olarak zamlı yapılacaktı. Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.