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MTV’den trafik sigortasına, kaskodan araç muayene ücretine! Araç sahipleri dikkat, 31 Ocak’ta bitiyor: Kalem kalem ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
25.01.2024 07:37 | Son Güncelleme:
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2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Ocak’ta tamamlanacak. Araç sahipleri en düşük MTV için yüzde 58,46’lık zam sonrası 347 TL, en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda. Öte yandan zorunlu araç muayene ücreti, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artış da araç sahiplerini bu yıl zorlayacak. İşte kalem kalem o masraf listesi…

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi içinse son haftaya girildi. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak.

MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

MTV GECİKME FAİZİ YÜZDE 3,5

MTV gecikme cezası faiz oranı yüzde 3,5 olarak uygulanacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar bu oran üzerinden ödenmeyen her ay için faiz alınacak.

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ZORUNLU ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ YÜZDE 818 ARTTI

Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818,6 arttı. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507,40 TL'den 1130 liraya ulaştı. Bu yıl ise 1.821 liraya yükseldi.

TRAFİK SİGORTASINA YÜZDE 3’LÜK ZAM

Araç sahiplerini ilgilendiren bir başka değişiklik de geçtiğimiz aylarda trafik sigortası poliçelerinde yaşanmıştı. Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış ın 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanacağı bildirildi. Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.

KASKODAKİ ARTIŞ YÜZDE 95

Kasko fiyatları ise 2023 yılında yüzde 95 artmıştı. Buna göre 1 adet araç başına kasko fiyatı 5.106 liradan 8.437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4.835 liradan 7.502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.


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İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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Anahtar Kelimeler:
MTV kasko trafik sigortası
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