MTV’den trafik sigortasına, kaskodan araç muayene ücretine! Araç sahipleri dikkat, 31 Ocak’ta bitiyor: Kalem kalem ortaya çıktı

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi içinse son haftaya girildi. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak.

MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

MTV GECİKME FAİZİ YÜZDE 3,5

MTV gecikme cezası faiz oranı yüzde 3,5 olarak uygulanacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar bu oran üzerinden ödenmeyen her ay için faiz alınacak.

ZORUNLU ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ YÜZDE 818 ARTTI

Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818,6 arttı. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507,40 TL'den 1130 liraya ulaştı. Bu yıl ise 1.821 liraya yükseldi.

TRAFİK SİGORTASINA YÜZDE 3’LÜK ZAM

Araç sahiplerini ilgilendiren bir başka değişiklik de geçtiğimiz aylarda trafik sigortası poliçelerinde yaşanmıştı. Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış ın 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanacağı bildirildi. Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.

KASKODAKİ ARTIŞ YÜZDE 95

Kasko fiyatları ise 2023 yılında yüzde 95 artmıştı. Buna göre 1 adet araç başına kasko fiyatı 5.106 liradan 8.437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4.835 liradan 7.502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.



