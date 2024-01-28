FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV ilk taksit ödemesinde son 4 gün! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor, 'sonra öderim' diyenler dikkat, gecikme faizi...

MTV ilk taksit ödemesinde son 4 gün! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor, 'sonra öderim' diyenler dikkat, gecikme faizi...

28.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor. 2024 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 4 gün içinde ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. MTV bu yıl yüzde 58 zamlanmıştı. İlk taksidi ödemeyen sürücüler ise aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 4 gün sonra sona erecek.

MTV NEREDEN ÖDENECEK?

MTV NEREDEN ÖDENECEK?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME FAİZİ ÖDENECEK

MTV ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME FAİZİ ÖDENECEK

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEME SÜRESİ DOLUYOR

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEME SÜRESİ DOLUYOR

Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek. Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Ekim-Kasım-Aralık 2023'e ait turizm payının beyanı ve ödemesi, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2023 yılında kullanılan defterlerin 2024 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de süre 31 Ocak'ta dolacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
MTV ödeme 7256 ilk taksit ödenmezse Aylık gecikme faizi
En Çok Okunan Haberler
Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.