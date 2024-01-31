MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi: Ocak 2024 MTV ne kadar olacak? Araç sahiplerinin merak ettiği o liste

Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 zamlanan MTV 2024 ücreti için milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreç 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV ilk taksit son ödeme tarihi bugün bitiyor! Kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

MTV ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği o soru da yanıt buldu. Son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar. Ödeme yapılmadan araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor.

KİMLER MUAF OLACAK?

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

İKİNCİ EK MTV VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası ortaya atılmıştı. Konuya son noktayı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) koydu. “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiası DMM tarafından yalanlandı.



