FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi: Ocak 2024 MTV ne kadar olacak? Araç sahiplerinin merak ettiği o liste

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi: Ocak 2024 MTV ne kadar olacak? Araç sahiplerinin merak ettiği o liste

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
31.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında uygulanmak üzere yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte ise bugün son gün. Araç sahipleri motor hacmi ve araç yaşına göre en düşük 347 TL, en yüksek 160 bin lira MTV ödemesi yapmak zorunda. Bugünü kaçıranlara ise her ay yüzde 3,5 faiz işleyecek. Peki MTV ücreti ne kadar? 2024 motorlu taşıtlar vergisi ne zaman, nereye ödenecek?

Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 zamlanan MTV 2024 ücreti için milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreç 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV ilk taksit son ödeme tarihi bugün bitiyor! Kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

MTV ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği o soru da yanıt buldu. Son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar. Ödeme yapılmadan araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor.

KİMLER MUAF OLACAK?

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

İKİNCİ EK MTV VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası ortaya atılmıştı. Konuya son noktayı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) koydu. “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiası DMM tarafından yalanlandı.

Keşfet

İŞTE 2024 MTV ÜCRETLERİ

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
MTV
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Tek bir şart var...

Kredi kartı ekstrelerine ekstra takip! Tek bir şart var...

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Komşusunu döven ve cinsel saldırıda bulunan şüpheliye istenen ceza belli oldu

Komşusunu döven ve cinsel saldırıda bulunan şüpheliye istenen ceza belli oldu

Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı, her şeyi itiraf etti!

Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı, her şeyi itiraf etti!

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.