SON DAKİKA | Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı: 1 ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim... Karar Resmi Gazete'de

Son dakika: Trafik cezalarını bir ay içinde ödeyen yüzde 25 indirim uygulanacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarılmış oldu. 2024 yılıyla birlikte trafik cezalarında fiyat artışına gidilmiş, pek çok kural ihlalinin cezası yükseltilmişti. İşte detaylar...
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Resmi Gazete'deki kararda şu ifadelere yer aldı;
"6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir."
Trafik cezası ücretlerine 2024 yılının başlamasıyla birlikte yeni zam gelmiş, yeniden ücretlendirilmişti.