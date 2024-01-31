SON DAKİKA | Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı: 1 ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim... Karar Resmi Gazete'de

Son dakika: Trafik cezalarını bir ay içinde ödeyen yüzde 25 indirim uygulanacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarılmış oldu. 2024 yılıyla birlikte trafik cezalarında fiyat artışına gidilmiş, pek çok kural ihlalinin cezası yükseltilmişti. İşte detaylar...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

