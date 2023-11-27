FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam: 160 bin TL’yi aşıyor: Ek MTV’de son 3 gün

MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam: 160 bin TL’yi aşıyor: Ek MTV’de son 3 gün

27.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 için yüzde 58,46 oranında zamlandı. Konuya ilişkin karar hafta sonu Resmi Gazete’den duyuruldu. Buna göre en yüksek MTV ödemesi 160 bin lirayı aşacak. Öte yandan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren tarih de yaklaştı. Ek MTV ödeme süresi 3 gün sonra sona erecek. Ek MTV gecikme faiz oranları da artarken, ödeme yapmayan aracının satışını yapamayacak.

MTV 2024 ödemeleri için belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 oranında arttırıldı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için ‘Kim, ne kadar MTV ödeyecek?’ sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından merak edilirken tüm detaylar netleşti. Zam sonrası en yüksek MTV tutarı ise 160 bin lirayı aşacak.

EK MTV’DE SON GÜNLER

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

GECİKME FAİZLERİ DE ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2,5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3,5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

EK MTV NEREYE ÖDENİR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www. gib. gov.tr 'den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLİYOR

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

SATIŞ İÇİN ÖDEME ŞARTI

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Keşfet

2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

0-1300 MOTOR HACMİ

0-1300 MOTOR HACMİ
Matrahı 114 bin liraya kadar; 1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye,  4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye...  Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası; 1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye, 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye...  Matrahı 199.700 lira ve üstü; 1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye, 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye...

1301-1600 MOTOR HACMİ

1301-1600 MOTOR HACMİ
Matrahı 114.000 liraya kadar;  1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye, 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye... Matrahı 114.000 - 199.700 lira; 1-3 yaş - 4066 TL'den  6442 TL'ye, 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye... Matrahı 199.700 lira ve üstü; 1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye, 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye...

1601-1800 CC MOTOR HACMİ

1601-1800 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 285.800’ü aşmayanlar; 1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye, 4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye, Matrahı 285.800’ü aşanlar; 1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye, 4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye...

1801-2000 CC MOTOR HACMİ

1801-2000 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 285.800 lira; 1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye, 4-6 yaş - 6968  TL'den 11041 TL'ye, Matrahı 285.800 lira ve üstü; 1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye, 4-6 yaş - 9.505  TL'den 15061 TL'ye...

2001 - 2500 CC MOTOR HACMİ

2001 - 2500 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 356.900 lira; 1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye, 4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye... Matrahı 356.900 lira ve üstü; 1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye, 4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
MTV
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

Zam geldi, yenisi yolda! Kilosu 680 lirayı bulabilir

Zam geldi, yenisi yolda! Kilosu 680 lirayı bulabilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.