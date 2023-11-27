MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam: 160 bin TL’yi aşıyor: Ek MTV’de son 3 gün

MTV 2024 ödemeleri için belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 oranında arttırıldı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için ‘Kim, ne kadar MTV ödeyecek?’ sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından merak edilirken tüm detaylar netleşti. Zam sonrası en yüksek MTV tutarı ise 160 bin lirayı aşacak.

EK MTV’DE SON GÜNLER

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

GECİKME FAİZLERİ DE ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2,5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3,5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

EK MTV NEREYE ÖDENİR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www. gib. gov.tr 'den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLİYOR

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

SATIŞ İÇİN ÖDEME ŞARTI

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.



