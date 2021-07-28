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MTV son ödeme tarihi ne zaman? İnternetten MTV ödemesi nasıl yapılır? Ödeme hangi bankaya yapılır?

28.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sahibi olsan vatandaşlar tarafından MTV son ödeme tarihi merak ediliyor. MTV taksidinin ikincisi olan Temmuz ayı taksidi için az bir süre kaldı. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman? İnternetten MTV ödemesi nasıl yapılır? Ödeme hangi bankaya yapılır? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar MTV ödemesinin son ödeme tarihini merak ediyor. Otomobil sahibi olan herkesi ilgilendiren MTV taksidinin ikincisinin ödeme süresi için az bir süre kaldı. Ödemeler internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman ve MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Otomobil sahibi olan vatandaşlar yakından ilgilendiren MTV ödemesinin son tarihi merak ediliyor.
MTV ödeme tutarı, aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Söz konusu vergi bankalar veya Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor.
Otomobil sahibi olan her vatandaşın senede iki defa MTV ödemesi gerekiyor. Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi nasıl yapılır?
Ödeme için öncelikle gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yapın. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmekte. Ayrıca anlaşmalı olan bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabilir. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu ya da MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödemesi gerçekleştirilebilir. MTV, aynı zamanda e-Devlet üzerinden de ödenebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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