MTV son ödeme tarihi ne zaman? İnternetten MTV ödemesi nasıl yapılır? Ödeme hangi bankaya yapılır?

Vatandaşlar MTV ödemesinin son ödeme tarihini merak ediyor. Otomobil sahibi olan herkesi ilgilendiren MTV taksidinin ikincisinin ödeme süresi için az bir süre kaldı. Ödemeler internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman ve MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Otomobil sahibi olan vatandaşlar yakından ilgilendiren MTV ödemesinin son tarihi merak ediliyor.

MTV ödeme tutarı, aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Söz konusu vergi bankalar veya Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor.

Otomobil sahibi olan her vatandaşın senede iki defa MTV ödemesi gerekiyor. Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2021 olarak belirlendi.