Mücevherde 'parıldayan' rakam! 2,5 katına çıktı... Dikkat çeken artış

Küresel ekonomide belirsizliklerin yön belirleyici olduğu bu dönemde, Türkiye'nin mücevher ihracatındaki artış dikkati çekti.
Dünya genelinde devam eden resesyon-enflasyon ikileminin, özellikle lüks tüketime olan talebi olumsuz etkileyebileceğine yönelik tahminleri öne çıkarmasına karşın, Türk mücevher sektörünün ihracattaki ivmesi tam gaz devam etti.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Mücevher ihracatı ise söz konusu dönemde 2024 Ocak'a göre yüzde 148,5 artış göstererek 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.
Sektör, geçen yıl ocakta 468,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.
Öte yandan, mücevher sektörünün ocakta gerçekleştirdiği ihracatın, sektörün 2024'teki toplam dış satımının yüzde 16'sına denk geldiği hesaplandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum