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Mücevherde 'parıldayan' rakam! 2,5 katına çıktı... Dikkat çeken artış

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 15:14
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Türkiye'nin mücevher ihracatı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıkarak, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolar oldu.

Küresel ekonomide belirsizliklerin yön belirleyici olduğu bu dönemde, Türkiye'nin mücevher ihracatındaki artış dikkati çekti.

Hissenet

MÜCEVHER İHRACATI OCAK AYINDA "PARILDADI"

Dünya genelinde devam eden resesyon-enflasyon ikileminin, özellikle lüks tüketime olan talebi olumsuz etkileyebileceğine yönelik tahminleri öne çıkarmasına karşın, Türk mücevher sektörünün ihracattaki ivmesi tam gaz devam etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mücevher ihracatı ise söz konusu dönemde 2024 Ocak'a göre yüzde 148,5 artış göstererek 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.

Sektör, geçen yıl ocakta 468,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

Öte yandan, mücevher sektörünün ocakta gerçekleştirdiği ihracatın, sektörün 2024'teki toplam dış satımının yüzde 16'sına denk geldiği hesaplandı.

Anahtar Kelimeler:
İhracat mücevher
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