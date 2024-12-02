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MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek! "En fazla yüzde 25 zam" diyerek uyardı: "Doğru olmaz"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 14:30
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Asgari ücretin belirlenmesi için artık son günler. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ve birçok vatandaşı da doğrudan etkileyen asgari ücret için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasından sonra asgari ücret için yüzde 45'e varan zam senaryoları yazılıyorken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın yaptığı açıklama asgari ücretin konuşulacağı masa için önemli fikirler verdi.

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son günlerine doğru asgari ücret zam heyecanıda artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ederken hükümet ve sendikalardan sık sık açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

10 ARALIK'TA KOMİSYON TOPLANIYOR

10 ARALIK'TA KOMİSYON TOPLANIYOR

10 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi zam oranı tartışmaları ise medyada sık sık yer edindi. Yüzde 25'lerden başlayan zam tahminleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası yüzde 45'e kadar çıkmıştı.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DENMİŞTİ

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DENMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin beklentilere karşılık gelebileceği de konuşulmaya başlamıştı. Ekonomim gazetesine verdiği röportajda asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretlinin içine bir kez daha su serpmişti.

UMUTLAR SUYA DÜŞECEK

UMUTLAR SUYA DÜŞECEK

Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.

Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD asgari ücret 2025
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