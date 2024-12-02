MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek! "En fazla yüzde 25 zam" diyerek uyardı: "Doğru olmaz"

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son günlerine doğru asgari ücret zam heyecanıda artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ederken hükümet ve sendikalardan sık sık açıklamalar da gelmeye devam ediyor.