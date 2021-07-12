Müstakil tapu ne demek? Müstakil tapu nedir? İşte müstakil ve hisseli tapu ile ilgili bilgiler..

2020 yılının mart ayından beri ülkemiz koronavirüs ile mücadele ediyor. Pek çok kişi salgın nedeniyle yapmak istediği tatili ertelemişti. Bu sene de aşı çıkmasına rağmen koronavirüsün varyantları nedeniyle vaka sayılarındaki artış sürüyor. Vatandaş apartmanlardaki evlerine tıkılmaktansa müstakil evlere yöneliyor. Ancak müstakil ev satın aldığınızda müstakil tapu ile hisseli tapu arasındaki farkı bilmeniz şart. İşte ayrıntılar…

Müstakil tapu nedir?

Tek bir kişinin bir gayrimenkul üzerindeki tam sahiplik durumunu gösteren belgeye müstakil tapu denilmektedir. Buna göre kadastral sınırların belli olduğu bir arsa veya taşınmaz üzerinde, tek bir kişiye ait tapu bulunması durumudur. Burada müstakil tapu sahibi söz konusu kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu yoktur. Özel tüzel kişiler, şirketler ve kamu kuruluşlarının bir gayrimenkul üzerindeki sahipliği müstakil tapuda gösterilebilir.

Müstakil tapu, bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye verilen isimdir. Yani tek gayrimenkul için verilen tapudur.

Tapu teriminde karşımıza sıklıkla Müstakil ve Hisseli Tapu terimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizlere kısaca Müstakil ve Hisseli Tapu Nedir? Farkları Nelerdir? Sorularına yanıt vermeye çalışacağız.

HİSSELİ TAPU NEDİR? Müstakil tapudan farklı olarak hisseli tapu birden çok ortaklıdır. Yani tapu birden çok kişinin adına ise buna ‘hisseli tapu’ denir. Hisseli tapu ‘ortaklı tapu’ olarak da kabul edilmektedir.