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Müstakil tapu ne demek? Müstakil tapu nedir? İşte müstakil ve hisseli tapu ile ilgili bilgiler..

12.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 salgınıyla birlikte müstakil evlere olan talep arttı. Apartman dairelerine tıkılıp kalmaktansa pek çok kişi yeni bir ev arayışına girdi. Bu ev arayışında ise diğer tapulardan farklı olan müstakil tapu ile ilgili araştırmalar başladı. Detaylar haberimizde…

2020 yılının mart ayından beri ülkemiz koronavirüs ile mücadele ediyor. Pek çok kişi salgın nedeniyle yapmak istediği tatili ertelemişti. Bu sene de aşı çıkmasına rağmen koronavirüsün varyantları nedeniyle vaka sayılarındaki artış sürüyor. Vatandaş apartmanlardaki evlerine tıkılmaktansa müstakil evlere yöneliyor. Ancak müstakil ev satın aldığınızda müstakil tapu ile hisseli tapu arasındaki farkı bilmeniz şart. İşte ayrıntılar…

Müstakil tapu nedir?

Tek bir kişinin bir gayrimenkul üzerindeki tam sahiplik durumunu gösteren belgeye müstakil tapu denilmektedir. Buna göre kadastral sınırların belli olduğu bir arsa veya taşınmaz üzerinde, tek bir kişiye ait tapu bulunması durumudur. Burada müstakil tapu sahibi söz konusu kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu yoktur. Özel tüzel kişiler, şirketler ve kamu kuruluşlarının bir gayrimenkul üzerindeki sahipliği müstakil tapuda gösterilebilir.
Müstakil tapu, bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye verilen isimdir. Yani tek gayrimenkul için verilen tapudur.
Tapu teriminde karşımıza sıklıkla Müstakil ve Hisseli Tapu terimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizlere kısaca Müstakil ve Hisseli Tapu Nedir? Farkları Nelerdir? Sorularına yanıt vermeye çalışacağız.

HİSSELİ TAPU NEDİR?

HİSSELİ TAPU NEDİR?
Müstakil tapudan farklı olarak hisseli tapu birden çok ortaklıdır. Yani tapu birden çok kişinin adına ise buna ‘hisseli tapu’ denir. Hisseli tapu ‘ortaklı tapu’ olarak da kabul edilmektedir.
Hisseli tapularda hisse sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazar ve bu tapunun kaç ortağı olduğu belirtilir. Burada dikkat etmesi gereken püf nokta ise; hisseli tapularda sadece tapu/hisse ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiğidir. Hisseli tapu belgesinde tapunun hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmemektedir. Hisseli tapu senetleri sadece tapu/hisse ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belgedir, kimin hangi bölgenin sahibi olduğunu değildir. Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebilir. Yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebilir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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