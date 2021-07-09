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Nakdi ücret desteği bitti mi? Nakdi ücret desteği uzatılmayacak mı?

09.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde birçok iş yeri kapanırken, birçok çalışan da işsiz kalmıştı. Bu süre kapsamında devlet tarafından bu kişilere aylık olarak verilen nakdi ücret yardımı yapılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçilirken, gözler nakdi ücret desteğinin sona erip, ermeyeceği konusuna çevrildi. Peki Nakdi ücret desteği uzatılmayacak mı?

Nakdi ücret yardımındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alınan 1 Temmuz kararlarının ardından normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçildi. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinin uzatılıp, uzatılmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki Nakdi ücret desteği bitti mi? Nakdi ücret desteği uzatılmayacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Pandemi sürecinde ücretsiz izindeyken her ay devletten nakdi ücret desteği alarak yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, nakdi ücret desteğinin ne zaman son bulacağını merak ediyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SONA MI ERDİ?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SONA MI ERDİ?
Geçtiğimiz haftalarda alınan karalar doğrultusunda koronavirüs sürecinde alınan birçok tedbir tümüyle kaldırılırken, nakdi ücret desteğinin de 30 Haziran'da son bulacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda son yardımlar vatandaşların temmuz ayında hesaplarına geçmesi planlanıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteğinin tekrar uzatılmadığını ve son yardımların hesaplara bu ay içerisinde yatırılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği son olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, günlük 47,70 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenen tutar 1500 lira olarak açıklandı.
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