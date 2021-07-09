Nakdi ücret yardımındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alınan 1 Temmuz kararlarının ardından normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçildi. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinin uzatılıp, uzatılmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki Nakdi ücret desteği bitti mi? Nakdi ücret desteği uzatılmayacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Pandemi sürecinde ücretsiz izindeyken her ay devletten nakdi ücret desteği alarak yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, nakdi ücret desteğinin ne zaman son bulacağını merak ediyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SONA MI ERDİ? Geçtiğimiz haftalarda alınan karalar doğrultusunda koronavirüs sürecinde alınan birçok tedbir tümüyle kaldırılırken, nakdi ücret desteğinin de 30 Haziran'da son bulacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda son yardımlar vatandaşların temmuz ayında hesaplarına geçmesi planlanıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteğinin tekrar uzatılmadığını ve son yardımların hesaplara bu ay içerisinde yatırılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Nakdi ücret desteği son olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak.