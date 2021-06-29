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Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin parası) bitti mi? İşsizlik ödeneği ne zaman bitecek?

29.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakdi ücret desteği pandemi boyunca işverene ve çalışana destek çıkmak için sağlanan bir ödemedir. Bu ödemeden 3 milyondan fazla çalışan yararlanmaktadır. "Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin parası) bitti mi?" , "İşsizlik ödeneği ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı işveren ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Koronavirüsün işçiler ve işverenler üzerindeki baskısını indirgemek adına verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin son tarihinin 30 Haziran olduğu açıklanmıştı. 17 Nisan 2020'den itibaren verilmeye başlanan nakti ücret desteği 17 Mayıs 2021'de bitecekti ancak 30 Haziran'a kadar uzatılması kararı alınmıştı. Peki Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin parası) bitti mi? İşsizlik ödeneği ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Konuya ilişkin açıklanan son bilgilere göre nakdi ücret desteği 30 Haziran 2021'de bitiyor. Bu tarihten sonra işverenler ve çalışanlar nakdi ücret desteğinden artık yararlanamayacak.
Eğer resmi makamlar tarafından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağına herhangi bir açıklama yapılmazsa, vatandaşlar haziran ayı ödemelerini temmuz ayı başında alacak ve bu ödemeler son ödeme olacak.
Normalleşme dönemine geçilmesiyle çalışma düzeninde de bazı değişikliklere gidildi.
Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, yaşanan gelişmelere göre uzatılmış ve son tarihin 30 Haziran 2021 olduğu söylenmişti.
Yeni bir karar alınmazsa 30 Haziran'dan itibaren normal düzene geçilecek.
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