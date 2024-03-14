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  4. Nakit avans adımından sonra kredi kartına yeni düzenleme mi geliyor? Taksitten, limit sınırına işte masadaki 6 önlem!

Nakit avans adımından sonra kredi kartına yeni düzenleme mi geliyor? Taksitten, limit sınırına işte masadaki 6 önlem!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.03.2024 11:25
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Seçimlerin ardından taksit sayısı, limit sınırı ve faiz oranının yükseltilmesi beklenen kredi kartlarında nakit avans vade sayısına sınırlama geldi, ihtiyaç kredilerinde de faiz yükseltildi. Nakit avans adımdan sonra kredi kartlarına yeni bir düzenleme daha gelir mi? Masadaki önlemler neler?

Döviz kurlarındaki yükseliş, yüksek enflasyon sonrası vatandaşlar harcamalarında kredi kartına yöneldi, borçlar rekor kırdı. Kredi kartlarına seçim sonrası düzenleme beklenirken bankalar nakit avansta taksit sayısı düşürmesi ve kredi faizlerini artırmasıyla ilk adımı attı. İşte kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılmasından, harcama limitlerinin konulmasına kredi kartları için konuşulan yeni önlemler...

Anlık Borsa

İLK SİNYAL MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN

İLK SİNYAL MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartları harcamalarındaki yükselişi dikkat çekerek düzenleme için çalışma yaptıklarını söylemişti. Karahan düzenleme gelip gelmeyeceğine yönelik soruya, "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını vermişti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN LİMİT ÇIKIŞI

BAKAN ŞİMŞEK'TEN LİMİT ÇIKIŞI

Merkez Bankası'nın çalışmalarını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartı limitlerine yönelik çıkış gelmişti. Şimşek, "Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız." demişti.

NAKİT AVANS SAYISI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

NAKİT AVANS SAYISI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi kartı düzenlemesi için beklentiler seçim sonrasıyken bankalardan yeni hamle geldi. Nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürüldü. Bazı bankaların nakit avansta limit sınırı da uyguladığı kaydedildi.

KREDİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

KREDİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Merkez Bankası'ndan bankalara resmi bir yazı gitmediği belirtilirken bankalar ilk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi. İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı. Ticari kredi genişleme sınırı düşürüldü, ihtiyaç kredisi aylık büyüme sınırı düşürüldü.

KREDİ KARTI İÇİN KONUŞULAN YENİ ÖNLEMLER

KREDİ KARTI İÇİN KONUŞULAN YENİ ÖNLEMLER

31 Mart yerel seçimleri sonrası finans çevrelerinin beklediği yeni önlemlerde belli olmaya başladı. İşte masadaki seçenekler...

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