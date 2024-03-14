Nakit avans adımından sonra kredi kartına yeni düzenleme mi geliyor? Taksitten, limit sınırına işte masadaki 6 önlem!

İLK SİNYAL MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartları harcamalarındaki yükselişi dikkat çekerek düzenleme için çalışma yaptıklarını söylemişti. Karahan düzenleme gelip gelmeyeceğine yönelik soruya, "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını vermişti.