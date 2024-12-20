Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalardan sevindirecek haber: 0 faizli kredi ile vatandaş nefes almaya başlayacak!

Yüksek enflasyon ile mücadele için kredi kartı kullanımı da yüksek faiz ile engellenmeye çalışılmıştı. Vatandaş faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle kredi kartı kullanımını azaltmaya başladı. Ancak yılın son günlerine doğru bankalar bilanço hedeflerini tutturmak için yeni adımlar atmaya başladı.

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, bankalar dijital ve mobil kanal üzerinden ilk defa müşterisi olacak kişilere avantajlar sağlamaya başladı. Buna göre, taksitli nakit avans, kredi kartına 2.500 TL’ye kadar nakit puan ve 3 ay ertelemeli kredinin yanı sıra, faizsiz nakit avans kullanımı 55 bin liraya kadar çıkartıldı.

Bankalar, sıfır faizli kredi imkanı ve geri ödemelerde vade süresini 6 aya kadar uzatarak yeni müşteriler kazanmaya hedefliyor. Bankacılık sektörü, yılın son günlerine kadar geçerli kampanyası ile, bireysel müşteriden esnafa kadar nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşın ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Faizsiz bir şekilde nakit ihityacını karşılamak isteyen müşteriler ise, bankaların bu kampanyasına ilgi göstermeye başladı. Dijital ve mobil üzerinden birçok başvuru aldıklarını dile getiren banka temsilcileri, emekli maaşına verilen promosyonla bile 80 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu ifade etti.

NE KADAR ÇOK HİZMET O KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ