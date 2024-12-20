FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalardan sevindirecek haber: 0 faizli kredi ile vatandaş nefes almaya başlayacak!

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalardan sevindirecek haber: 0 faizli kredi ile vatandaş nefes almaya başlayacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkı para politikası nedeniyle krediye ulaşmak bu sene oldukça zordu. Yüksek faizler nedeniyle vatandaş kredi alımlarını ertelerken bankalar yılın son günlerine doğru müşteri kazanmak için kredi kampanyası yapmaya başladı. Kredi kartlarına esneklik getiren bankalar yıl bitmeden müşteri hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Yüksek enflasyon ile mücadele için kredi kartı kullanımı da yüksek faiz ile engellenmeye çalışılmıştı. Vatandaş faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle kredi kartı kullanımını azaltmaya başladı. Ancak yılın son günlerine doğru bankalar bilanço hedeflerini tutturmak için yeni adımlar atmaya başladı.

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, bankalar dijital ve mobil kanal üzerinden ilk defa müşterisi olacak kişilere avantajlar sağlamaya başladı. Buna göre, taksitli nakit avans, kredi kartına 2.500 TL’ye kadar nakit puan ve 3 ay ertelemeli kredinin yanı sıra, faizsiz nakit avans kullanımı 55 bin liraya kadar çıkartıldı.

Bankalar, sıfır faizli kredi imkanı ve geri ödemelerde vade süresini 6 aya kadar uzatarak yeni müşteriler kazanmaya hedefliyor. Bankacılık sektörü, yılın son günlerine kadar geçerli kampanyası ile, bireysel müşteriden esnafa kadar nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşın ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Faizsiz bir şekilde nakit ihityacını karşılamak isteyen müşteriler ise, bankaların bu kampanyasına ilgi göstermeye başladı. Dijital ve mobil üzerinden birçok başvuru aldıklarını dile getiren banka temsilcileri, emekli maaşına verilen promosyonla bile 80 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu ifade etti.

NE KADAR ÇOK HİZMET O KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

NE KADAR ÇOK HİZMET O KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

En değerli müşterinin parasını mevduattan alıp giden değil; parasını bankada türlü hizmetlerde kullanan müşterilerin daha çok önem kazandığını aktardı. Daha fazla işlemin bankadan yapılması ile ilgilide sektör temsilcisi, “Eğer çok fazla bankacılık işlemi alıyorsa daha düşük faizle kredi çekip, daha yüksek tutarda kredi kullanabiliyor” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ KREDİSİNİN FAİZ ORANI YÜZDE 74,3

İHTİYAÇ KREDİSİNİN FAİZ ORANI YÜZDE 74,3

Kampanyasız kredilere bakıldığında ise Merkez Bankası'nın verilerine göre, en yüksek faizli kredi yüzde 74,3 ile ihtiyaç kredisi olarak karşımıza çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altay Bayındır kornerden gol yedi! Sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da gündeme oturdu

Altay Bayındır kornerden gol yedi! Sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da gündeme oturdu

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

Bankalar 0 faizli kredi vermeye başladı!

Bankalar 0 faizli kredi vermeye başladı!

TÜRK-İŞ'in teklifi kabul edilir mi? İşte işverenin asgari ücret talebi

TÜRK-İŞ'in teklifi kabul edilir mi? İşte işverenin asgari ücret talebi

Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.