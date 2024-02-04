Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis’e geldi. Emen, "İnat ettim, yakıtımı doldurdum. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu." diye konuştu.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

