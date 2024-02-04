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Nakliyeciler 28 bin TL iste⁪yince şaşkına döndü! 3 gün boyunca traktör sürdü: "İnat ettim"

04.02.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta aldığı traktörü Bitlis'e getirmek için nakliyecilerin 28 bin lira talep ettiği Orhan Emen isimli vatandaş istenilen ücreti fazla bulunca traktörünü üç günde kendisi Bitlis'e getirdi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis’e geldi. Emen, "İnat ettim, yakıtımı doldurdum. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu." diye konuştu.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Emen internet üzerinden beğendiği traktörü bundan 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL gibi bir rakam istedi. İstenilen fiyat karşısında şaşkına dönen Emen, inat ederek satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.

Orhan Emen, “Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm." dedi.

Emen şu ifadeleri kullandı:

"Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis’e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis’e vardım."

"8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum”

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Anahtar Kelimeler:
Nakliyeci Bitlis Kahramanmaraş traktör yakıt
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