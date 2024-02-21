En düşük emekli maaşından bile fazla! Fark 10.500 lirayı geçti: İşte Şubat ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar

Emekli maaşlarına gelen yüzde 49,25’lik zam ve en düşük aylığın 10.000 TL’ye yükseltilmesi ile yeni dönemde emekli promosyon sınırları da değişti. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. 3 yılı dolan emekliler yeni promosyon alma hakkına sahip oluyorlar. Bu noktada mevcut Bankayla görüşüp yeni rakam üzerinden promosyon alınabiliyor.

Emekliler süre dolmadan da banka değiştirebiliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonu iade edip ayrılabilir, cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimler banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

ÖZEL VE KAMU BANKALARI ARAYI AÇTI

Devlet bankaları 7500-10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 Lira, 10.000 L üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 Lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. 2023 yılında 12.000 liraya kadar yükselen emekli promosyon ödemesi kampanyaları yeni yılla birlikte 15.000 liraya dayandı. Kamu ve özel bankalar arasındaki fark 10.500 liraya yükseldi. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar.



