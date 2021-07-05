Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı zamlı memur maaşları ve emekli memur maaşları...

"Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu memurlar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bugün saat 10:00 itibariyle TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranına göre merakla beklenen öğretmen, kaymakam, polis memurlarının maaşları da belli oldu. Senenin ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Aynı zamanda, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak. Peki öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?