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Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı zamlı memur maaşları ve emekli memur maaşları...

05.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların merakla beklediği enflasyon oranı ve Temmuz ayı zamlı maaşlar açıklandı. "Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranına göre öğretmen, kaymakam, polis memurlarının maaşları da belli oldu. Peki öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ve emekli memur maaşları...

"Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu memurlar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bugün saat 10:00 itibariyle TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranına göre merakla beklenen öğretmen, kaymakam, polis memurlarının maaşları da belli oldu. Senenin ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Aynı zamanda, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak. Peki öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?

Vatandaşların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon oranları belli oldu. "Öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?" soruları enflasyon oranlarının açıklanması sonrası merak edilmeye başlandı.
Bu yıl Ocak ayında, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %7.36 oranında bir artış uygulanmıştı.
Söz konusu bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçtiğimiz 2020 senesi Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanmıştı.

Enflasyon oranları açıklandı

Enflasyon oranları açıklandı
Merakla beklenen enflasyon oranları bugün saat 10:00 itibariyle belli oldu. Buna göre memurlar 6 aylık fark olarak %5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise %8.45 oranında maaş zammı aldı.

Zamlı maaşlar belli oldu!

Zamlı maaşlar belli oldu!
Yeni memur maaş zammına göre öğretmenler toplam 6378 TL, kaymakam toplam 14391 TL, başkomiser 8249 TL, polis memurları da 7232 TL maaş alacak.
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Anahtar Kelimeler:
kaymakam polis Enflasyon Öğretmen
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