Ölüm yardımı başvurusu nasıl yapılır? Eşi ölene ölüm yardımı ne kadar?

Aileden birinin kaybı manevi anlamda hemen herkesi etkilerken, maddi anlamda da zorlukları beraberinde getiriyor. Devlet hayatını kaybedenlerin geride kalan aileleri için ölüm aylığı vermektedir. Bu ölüm aylığından yararlanabilmek için elbette bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar kız çocukları ve erkek çocuklarında farklılık gösterirken eşlerde de değişkenlik gösteriyor. İşte ayrıntılarıyla ölüm yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı, şartları ve ölüm yardımının ne kadar olduğuna dair bilgiler…