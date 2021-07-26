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Ölüm yardımı başvurusu nasıl yapılır? Eşi ölene ölüm yardımı ne kadar?

26.07.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölüm aylığı hayatını kaybeden sigortalının yakınlarına verilmektedir. Ancak elbette ölüm aylığı almanın bazı şartları bulunuyor. Bu şartları yerine getirenler, ölüm aylığı başvurusunda bulunarak en azından maddi kaybını gidermeye çalışıyor. İşte 2021 ölüm aylığı miktarı…

Aileden birinin kaybı manevi anlamda hemen herkesi etkilerken, maddi anlamda da zorlukları beraberinde getiriyor. Devlet hayatını kaybedenlerin geride kalan aileleri için ölüm aylığı vermektedir. Bu ölüm aylığından yararlanabilmek için elbette bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar kız çocukları ve erkek çocuklarında farklılık gösterirken eşlerde de değişkenlik gösteriyor. İşte ayrıntılarıyla ölüm yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı, şartları ve ölüm yardımının ne kadar olduğuna dair bilgiler…

ÖLÜM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölüm yardımına başvuru için öncelikle istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler ise şöyle:
Öncelikle ölüm aylığı bağlanması için dilekçe yazmanız gerekiyor.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Veraset ilanı
2 adet vesikalık fotoğraf
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Anahtar Kelimeler:
sgk
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