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Onbinlerce esnafa 5000 TL destek müjdesi! İşte son başvuru tarihi...

26.06.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan esnaf için güzel haber geldi. Koronavirüsten etkilenen esnafa 5 bin TL desteğin verileceği hibe desteği için başvuru süresi uzatıldı.

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, her anlamda hayatı olumsuz etkiledi. Ülkemizde de 2020 yılının mart ayından beri pandemi ile mücadele için pek çok kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamadan en belki de esnaf ve sanatkarlar etkilendi. Hükümet esnaf için 5 bin TL hibe desteği müjdesini verdi. Başvuru için son tarihe dikkat!

Esnafa 5000 TL destek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaf ve sanatkarlar için başlatılan hibe destek başvurusunun uzatıldığını duyurdu. Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti. 1 Temmuz’dan sonra ise başvurular alınmayacak.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğine başvurular 1 Temmuz tarihine kadar devam ederken, esnaf ve sanakârlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Öncelikle e-Devlet TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifranizle giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise arama bölümüne hibe desteği yazarak ve adımları takip ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?
E-Devlet üzerinden 1 Temmuz 23.59’a kadar yapılacak olan tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanıyor.
Tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu işletmecisi ve pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı 340 ekonomik faaliyet ve meslek grubu hibe desteğini alabiliyor.

HİBE DESTEĞİNE 216 BİN KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

HİBE DESTEĞİNE 216 BİN KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 3 bin liralık hibe desteğine 1 milyon 64 bin kişi, 5 bin liralık hibe desteğine de 216 bin başvuru geldi.
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