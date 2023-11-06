'Önemli duyuru' başlığıyla açıkladılar! Faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinde son gelişmeler merak ediliyordu 'Sahte internet sayfalarında yönlendirme yapılarak...'

AK PARTİ'Lİ USTA DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Teklifle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, fonun büyüklüğüne ilişkin, "Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre aslında o yüzde 20'sinin aktarılmasıyla birlikte en az 4,5- 5 milyar TL'lik bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebiliriz. Dijital bir sistem olarak başlayacak. Gençlerimiz dijital olarak başvurularını yapacaklar. Tabii burada gençlerin başvurularıyla ilgili şartların hepsi de yine dijital ortamda yayımlanacak. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL bir kredi verilecek. Hiçbir faizi olmaksızın, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilecek. Deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir. Dediğim gibi; şartlar tamamıyla ilin, bölgenin ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir. Ülkemizde doğal gaz, petrol kaynaklarımız, maden kaynaklarımız daha da genişliyor, keşfediliyor ve artıyor. Fonun kaynakları genişledikçe ve arttıkça biz gençlerimizin gelişimlerine ve girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Onu da yine kanunda yazdık" ifadelerini kullanmıştı.