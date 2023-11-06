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  4. 'Önemli duyuru' başlığıyla açıkladılar! Faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinde son gelişmeler merak ediliyordu 'Sahte internet sayfalarında yönlendirme yapılarak...'

'Önemli duyuru' başlığıyla açıkladılar! Faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinde son gelişmeler merak ediliyordu 'Sahte internet sayfalarında yönlendirme yapılarak...'

06.11.2023 17:05 | Son Güncelleme:
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Çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak müjdesini verdiği, son olarak da içinde bulunduğu "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"nin TBMM Başkanlığına sunulduğu, evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesiyle ilgili çalışmada gelişmeleri merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve kararlar dikkatle takip edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet ortamında yayılan 'evlilik kredisi' içerikli dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyarıda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan bir dolandırıcılık yöntemiyle ilgili vatandaşları uyardı. 'Evlilik kredisi' vaadiyle sahte internet sayfalarından yönlendirme yapılarak art niyetli kişilerin para topladığının görüldüğü belirtildi. İşte akılalmaz dolandırıcılık yönteminin detayları ve Bakanlığın uyarısı...

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MÜJDESİ VERİLEN KREDİDE DETAYLAR MERAK EDİLİRKEN BAKANLIK O DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNE KARŞI UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda 24 ay geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisi müjdesini vermişti.

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

AK PARTİ'Lİ USTA DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

AK PARTİ'Lİ USTA DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Teklifle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, fonun büyüklüğüne ilişkin, "Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre aslında o yüzde 20'sinin aktarılmasıyla birlikte en az 4,5- 5 milyar TL'lik bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebiliriz. Dijital bir sistem olarak başlayacak. Gençlerimiz dijital olarak başvurularını yapacaklar. Tabii burada gençlerin başvurularıyla ilgili şartların hepsi de yine dijital ortamda yayımlanacak. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL bir kredi verilecek. Hiçbir faizi olmaksızın, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilecek. Deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir. Dediğim gibi; şartlar tamamıyla ilin, bölgenin ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir. Ülkemizde doğal gaz, petrol kaynaklarımız, maden kaynaklarımız daha da genişliyor, keşfediliyor ve artıyor. Fonun kaynakları genişledikçe ve arttıkça biz gençlerimizin gelişimlerine ve girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Onu da yine kanunda yazdık" ifadelerini kullanmıştı.

Usta, uygulamanın ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Gerekli görülürse 11 ilimizin bazı ilçeleri de dahil edilebilecek. Yaş sınırlamasıyla ilgili soru sordunuz. Yine ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre bu yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirilecek. O yüzden bir yaş sınırı koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını, istifade etmesini istiyoruz. Hedefimiz açıkçası bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak. Bürokrasinin oldukça az olduğu, çok daha aktif, çok daha hızlı bir şekilde kararların verilebildiği, yönetilebilen bir fonu hedefledik. Tamamen bakan yardımcılıklarıyla beraber bu işin hızlı bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz" demişti.

BAKANLIK'TAN ÖNEMLİ BİR UYARI GELDİ

BAKANLIK'TAN ÖNEMLİ BİR UYARI GELDİ

Kanun teklifinin Meclis'ten ne zaman geçeceği ve detaylarının neler olacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlilik kredisi

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