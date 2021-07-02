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Otobüs fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı öncesi yüksek fiyat tartışması

02.07.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşmeyle birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen kapasite oranında yolcu taşıyacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak" dedi.

BİLET FİYATLARI BAYRAMDA ARTACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme öncesi otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlaması uygulanıyordu. Yasakların kalkmasıyla bu sınırlama da sona erdi.
Yolcular, yan koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini, fiyatlarda artış yaşandığını belirtirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan fiyat artışının olmadığını kaydetti.

"BİLET FİYATLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

"BİLET FİYATLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"
Bursa'ya giden Mahmut Mumcu, "1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Otobüsler normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hala yüksek. Biz fiyatların düşmesini bekliyorduk" dedi.
180 liraya Hatay'a gitmek için bilet aldığını belirten Bülent Kışlıoğlu ise "Otobüsler de ikili koltukta tekli oturma sistemi kalkmasına rağmen ben yine de tekli koltuk tercih ettim. Hala risk olduğunu düşünüyorum. Bilet fiyatları ise hala aynı hatta gün geçtikçe artıyor diyebilirim" diye konuştu.

"2 SAATLİK YERE KİŞİ BAŞI 100 LİRA PARA VERİYORUZ"

"2 SAATLİK YERE KİŞİ BAŞI 100 LİRA PARA VERİYORUZ"
Tekli koltuk tercih ettiğini söyleyen Pakize Yücel, "Normalleşme öncesi bilet fiyatları zaten yüksekti ancak bugün itibariyle neden bilet fiyatları düşmedi. Risk bizim için devam ediyor. Aile bile olsak tekli koltuk tercih ettik. Fiyatların düşmesini beklerken arttığını gördük. Trakya'ya gidiyorum 2 saatlik yere kişi başı 100 lira para veriyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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