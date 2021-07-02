Otobüs fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı öncesi yüksek fiyat tartışması

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak" dedi.

BİLET FİYATLARI BAYRAMDA ARTACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme öncesi otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlaması uygulanıyordu. Yasakların kalkmasıyla bu sınırlama da sona erdi.

Yolcular, yan koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini, fiyatlarda artış yaşandığını belirtirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan fiyat artışının olmadığını kaydetti.

"BİLET FİYATLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR" Bursa'ya giden Mahmut Mumcu, "1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Otobüsler normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hala yüksek. Biz fiyatların düşmesini bekliyorduk" dedi.

180 liraya Hatay'a gitmek için bilet aldığını belirten Bülent Kışlıoğlu ise "Otobüsler de ikili koltukta tekli oturma sistemi kalkmasına rağmen ben yine de tekli koltuk tercih ettim. Hala risk olduğunu düşünüyorum. Bilet fiyatları ise hala aynı hatta gün geçtikçe artıyor diyebilirim" diye konuştu.